Ветеран Великой Отечественной войны Татьяна Боброва добилась ремонта своего дома только после встречи с главой Саратова Михаилом Исаевым. Об этом сам градоначальник написал на своей странице в социальных сетях.

Во время встречи с мэром Татьяна Боброва пожаловалась мэру на то, что уже много лет проживает в аварийном доме во Фрунзенском районе Саратова, а получить новое жилье по программе переселения не может из-за некоторых юридических формальностей.

— Да, есть рамки закона, которые не позволяют нам по программе переселения их ветхого жилья предоставить Татьяне Бобровой новую квартиру. Однако, создать комфортные условия для проживания — в наших силах, — пишет у себя на странице в соцсетях Исаев.

Он поручил чиновникам администрации Фрунзенского района Саратова привести квартиру и дом ветерана в порядок, а также оказать содействие в сборе документов для получения Татьяной Бобровой жилья в рамках мер социальной поддержки ветеранов, или по решению суда.