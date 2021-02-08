Завтра, 9 февраля, в Саратове ожидается снегопад.

Глава города Михаил Исаев поручил всем службам готовиться к этому заранее. И отметил, что расчисткой соцучреждений должны заниматься не учителя, а технические работники. За подобное спрос будет персональный с районных и городских чиновников.

Этот вопрос контролирует его заместитель по соцсфере Александр Бурмак.

— Первому заместителю Сергею Грачеву поручено координировать работы по благоустройству по всему городу, грамотно выстраивать логистику, чтобы в максимально оперативный срок минимизировать неудобства горожан, — отметил мэр.