Михаил Исаев поручил незамедлительно приступать к приведению в порядок областного центра.

— Особое внимание необходимо уделить ямочному ремонту дорог и нанесению разметки, покраске опор и ограждений, замене бортового камня в рабатках и высадке зеленых насаждений. Также нужно оперативно осуществить замену и ремонт остановочных павильонов, зачистить граффити и надписи на объектах и фасадах, — сообшил мэр Саратова в своём Телеграм-канале.

— От горожан поступает много обращений по парковке машин на тротуарах и пешеходных зонах. Потребовал выработать действенные механизмы по борьбе с правонарушителями.

Кроме того, вчера в ходе заседания Саратовской городской Думы было принято решение о выделении дополнительного финансирования на отлов безнадзорных животных. Жду от глав районных администраций эффективного решения наболевшей проблемы.

У руководителей территориальных подразделений мэрии теперь находятся в руках все необходимые инструменты для грамотного и четкого управления районами. Но нельзя забывать, что за этим последует и персональный спрос, — подытожил Исаев.