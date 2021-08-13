Сегодня, 13 августа, мэр Саратова Михаил Исаев встретился с жителями Октябрьского ущелья.

Как он сообщил в своем Instagram, ветераны труда часто жаловались на то, что им приходится платить в общественном транспорте, несмотря на социальные проездные.

— Такое поведение компаний-перевозчиков меня не устраивает. Считаю, что это неуважение и хамство с их стороны, — заявил Исаев.

Мэр поручил первому замглавы Дмитрию Алексееву в понедельник организовать совещание по вопросу заключения договоров на возмещение затрат на перевозку льготников.