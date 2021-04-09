Мэр Саратова Михаил Исаев рассказал в своем Instagram-аккаунте о публикациях из телеграм-каналов, в которых говорят якобы о том, что деньги на закупку канцтоваров в садах выделили из стимулирующих выплат персоналу.

Он заявил, что эта информация фейковая.

— Чтобы не быть голословным, заслушал доклады заместителя по экономическим вопросам и заместителя по социальной сфере, которые подтвердили неправдивость распространённой информации. Пост, выложенный в мессенджере, может привести к социальному напряжению среди жителей. Допустить это мы не можем и оставить безнаказанным тоже. Поручаю правовой службе подготовить обращение в Роскомнадзор и прокуратуру о привлечении авторов слухов к отвественности, — заключил мэр.