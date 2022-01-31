Сегодня, 31 января, глава города Михаил Исаев поручил главам районных администраций и комитету по ЖКХ усилить контроль по очистке кровель зданий. Об этом он сообщил на своей странице в Инстаграм.

-На этой неделе погода вновь испытывает коммунальные службы на прочность. Помимо осадков мы наблюдаем, так называемые, «температурные качели». В этой связи поручено ужесточить контроль за деятельностью обслуживающих дома организаций, чтобы те своевременно производили очистку зданий от наледи и снега. В случае ненадлежащего выполнениях своих обязанностей предусмотрена административная ответственность, а за последствия, которые могут возникнуть в случае их игнорирования – уголовная.

Кроме того, недобросовестные УК необходимо лишать лицензии, чтобы навести порядок на рынке услуг. Такие поручения уже даны. Также хочу напомнить, что очистка козырьков балконов и кондиционеров – зона ответственности собственников помещений, поэтому у них могут быть серьезные проблемы при возникновении ситуаций, несущих угрозу жизни и здоровью граждан, а также при порче имущества. Обращаюсь и к юридическим лицам. Помните, что к содержанию прилегающих территорий и самих зданий необходимо относиться крайне ответственно. Комитету по муниципальному контролю поручено увеличить количество проверок, — написал Исаев.