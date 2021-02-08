Сегодня, 8 февраля, мэр Саратова Михаил Исаев заявил о необходимости возвращения муниципалитету подземного перехода на 2-й Дачной и сквера на Бабушкином взвозе.

Напомним, это имущество завода “Тантал” — банкрота, которое сейчас выставлено на торги.

Первый из этих объектов задействован в реализации проекта спикера ГД Вячеслава Володина по строительству скоростного трамвая.

Мэр уточнил, что сквер может стать максимум зеленой зоной, даже если на него найдется покупатель.

Он поручил своему заместителю по градостроительству и архитектуре Антону Корнееву проработать вопрос о возвращении сквера и перехода муниципалитету.