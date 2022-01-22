Порядка 330 спецмашин работают на уборке улиц этой ночью. Об этом написал в своем инстаграм-аккаунте мэр Саратова Михаил Исаев.

-Расчистка и вывоз снега по ряду адресов происходит комплексно, также идёт обработка маршрутов общественного транспорта, тротуаров, остановок. Продолжаю лично контролировать ход работ.

Коммунальные службы мобилизованы в ожидании предстоящего снегопада. На утро все службы и структурные подразделения на заседании оперштаба доложат о том, что было сделано за ночь, — добавил чиновник.