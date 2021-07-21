Глава города Михаил Исаев проверил ход работ по благоустройству набережной Космонавтов. Об этом он рассказал в своем Instagram.

Он отметил, что общественное пространство уже значительно преобразилось, но призвал наращивать темпы реконструкции, чтобы успеть сдать объект к заявленному сроку.

— Реконструкция многоярусной набережной осуществляется в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». В настоящее время на набережной идут работы по укладке плитки и забивке швов, заливке бетона в основание лестниц, обустройству зелёных зон. Кстати, стоит отметить, что озеленение осуществляется под чутким и строгим контролем общественности и специалистов, — написал Михаил Исаев.