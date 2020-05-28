Михаил Исаев потребовал обратиться в полицию из-за инцидента со спилом дерева на проспекте Кирова. Информация опубликована на официальной странице мэра в Инстаграм.

Глава города отметил, что городская власть постоянно подвергается критике из-за недопонимания местных жителей действий в отношении зеленых насаждений. Однако «действия, о которых говорится в публикации, не поддаются никакой логике».

— Да, зеленые насаждения в городе необходимо обновлять, но это должны делать специалисты и только с разрешения «зеленой комиссии», а в будущем — новой структуры, которую мы создаем. Поручаю главе администрации Фрунзенского района Алексею Постнову разобраться в данном инциденте, немедленно доложить мне об обстоятельствах происшествия и при необходимости обратиться в правоохранительные органы, — написал Исаев.