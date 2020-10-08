Мэр Саратова Михаил Исаев провел совещания с подрядчиками, которые ремонтируют тротуары в Ленинском и Заводском районах города. Об этом сообщили в мэрии.

Сейчас во всех районах областного центра восстанавливают дороги в рамках дополнительного финансирования на 365 миллионов рублей. Их выделили Саратову благодаря председателю ГД Вячеславу Володину.

Глава города указал, что ремонт нужно делать быстрее, чтобы не создавать проблем горожанам и успеть все до непогоды. Раньше начинать работы и позднее заканчивать.

Дорожники ответили, что все так и сделают. За работой будут следить главы районных администраций.

Напомним, в рамках второго этапа восстановления дорог в порядок приведут 60 пешеходных зон города до начала ноября.