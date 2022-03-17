В связи с инцидентом на Огородной, произошедшим с ребенком при выходе из общественного транспорта, о котором стало известно из соцсетей, поручено провести служебную проверку. Об этом сегодня, 17 марта, сообщил глава города Михаил Исаев.

Мэр Саратова поручил главе администрации Заводского района Олегу Курицыну лично выехать на место и оперативно принять меры по устранению опасной для жизни и здоровья горожан ситуации.

— Кроме того, требую выяснить состояние ребенка и сопровождающего его взрослого и оказать необходимую помощь. Ситуацию беру на личный контроль. По результатам служебного расследования виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности,— заявил Исаев.