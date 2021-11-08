Сегодня, 8 ноября, в ходе оперативного совещания глава Саратова Михаил Исаев озвучил ряд поручений. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Так, в связи с ухудшением погодных условий, мэр поручил профильным структурам усилить работу по благоустройству и подготовке города к зимнему периоду.

Кроме того, глава Саратова отметил, что работа по сносу незаконных объектов должна быть продолжена. Также была озвучена необходимость разработки концептуальных

решений по приведению в порядок въездных зон в Саратов.

Также мэр поручил оказать содействие в проведении Всероссийской переписи населения. Напомним, пройти процедуру онлайн можно по ссылке до 14 ноября.