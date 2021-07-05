Глава Саратова Михаил Исаев во время оперативного совещания поручил подготовить реформу системы управления городом.

— Это должно коснуться каждого структурного подразделения и каждого муниципального служащего. Наша работа должна быть максимально эффективной, ресурсы нужно перераспределять. Создавайте комиссию, которая представит видение, — озвучил он.

Также мэр потребовал документально закрепить персональную ответственность за каждый реализуемый в областном центре проект и за функционирование каждого муниципального учреждения и предприятия. И предусмотреть наказание рублем за неисполнение или ненадлежащее исполнение должностными лицами своих обязанностей.