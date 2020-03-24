Саратовцам предлагают выбрать дизайн будущей транспортной карты. Пост об этом у себя в Instagram выложил мэр Михаил Исаев.

— В Саратове ведется планомерная работа над переходом к пользованию транспортной картой, что позволит горожанам совершать пересадки с одного транспорта на другой, не приобретая билет каждый раз, — написал градоначальник. — Транспортная карта – это своего рода абонемент, на который будут зачисляться минуты или количество поездок.

Уже разработаны четыре варианта названий и восемь версий дизайна электронного проезда. Саратовцам предлагается выбрать между: «Попутчиком», «Огнями золотыми», «Волжскими просторами» и «Волжанкой», а также выдвинуть свой вариант в комментарии под публикацией.

Ранее глава Саратова предлагал местным жителям выбрать имя для своей собаки.