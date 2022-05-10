Глава Саратова Михали Исаев о назначении врио губернатора Саратовской области Романа Бусаргина:

— Президент страны Владимир Владимирович Путин оказал доверие Роману Бусаргину возглавить наш регион.

Роман Викторович зарекомендовал себя как ответственный и эффективный управленец. Несмотря на молодой возраст, ему присущи здоровые амбиции и желание сделать как можно больше на благо саратовцев.

Мы вместе с Романом Викторовичем работали в мэрии, после чего ему поступило предложение перейти на работу в правительство области. И, как мы видим, в администрации региона он продолжил успешно решать задачи.

Уверен, что у Романа Викторовича есть все необходимые профессиональные качества, чтобы продуктивно управлять Саратовской областью. От всей души поздравляю и выражаю надежду на дальнейшее сотрудничество.