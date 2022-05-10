Глава Саратова Михаил Исаев высказался об уходе с должности губернатора Саратовской области Валерия Радаева:

— Валерий Васильевич Радаев 10 лет проработал в должности губернатора Саратовской области. Но его трудовая деятельность на благо региона началась гораздо раньше.

Мне довелось быть в одной команде с Валерием Васильевичем и в качестве депутата областной Думы, и будучи главой Саратова. За это время между городом и регионом сложились эффективные партнерские отношения. Администрация субъекта, возглавляемая им, во многом поддерживала муниципалитет, оказывая содействие в решении ряда проблем, и всегда шла на встречу.

В том числе именно при Валерии Васильевиче область взяла новый курс и темп на развитие, который, безусловно, будет продолжен.

Валерий Васильевич, с уважением благодарю Вас за совместную работу на благо жителей, — написал он.