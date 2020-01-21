Михаил Исаев вместе с зампредом по Саратовской области Романом Бусаргиным и руководителем регионального Фонда капитального ремонта Верой Прохоровой посетили с рабочим визитом Волгоград.

Об этом сообщает пресс-служба администрации Саратова.

В соседнем регионе чиновники встретились с руководителями подрядных организаций по благоустройству, дорожному ремонту и строительству жилых домов.

— Последние несколько лет в Саратове реализуется большое количество проектов. Наш город нуждается в ремонте дорожного полотна, строительстве соцобъектов, капремонте многоквартирных домов и замене инженерных коммуникаций, — написал градоначальник в Инстаграм.

Также глава Саратова пригласил у сотрудничеству подрядчиков для воплощение проектов в 2020 году.