Мэр Саратова Михаил Исаев сегодня, 24 сентября, принимает участие в Общем собрании Ассоциации городов Поволжья, которое пройдёт в Нижнем Новгороде.

—В рамках мероприятия расскажу о том, как на территории Саратова реализуется программа по формированию комфортной городской среды.

Считаю, что делиться своим опытом и перенимать интересные решения у других муниципалитетов — это важный процесс в вопросах урбанизации. С удовольствием пообщаюсь с коллегами и послушаю отзывы о наших проектах, — написал глава города в Инстаграм.