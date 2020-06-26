Глава города также отдал свою подпись за присвоение Саратову почетного звания «Город трудовой доблести».

Сегодня, 26 июня 2020 года, глава Саратова Михали Исаев принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Руководитель областного центра проголосовал на избирательном участке в МОУ «СОШ №43 имени Героя Советского Союза генерала армии В.Ф. Маргелова».

Михаил Исаев отметил, что данное голосование дает возможность горожанам и всем гражданам страны проявить свою позицию по отношению к поправкам в Конституцию РФ.

— Я принял участие в голосовании с утра, в начале рабочего дня, на своем УИКе. Я должен сказать, что это важно. Я отдал свой голос, прежде всего, как гражданин, у которого четверо детей, и я проголосовал за будущее нашей страны, за перспективы, за целостность, — отметил глава Саратова.

Напомним, Общероссийское голосование по вопросу одобрения поправок в Конституцию РФ стартовало вчера и продлится в течение недели по 1 июля включительно.

Параллельно с этим процессом в Саратове проходит сбор голосов в поддержку присвоения областному центру почетного звания «Город трудовой доблести».

Михаил Исаев объяснил, почему оставил свою подпись под данной инициативой.

— Город был прифронтовой. Все предприятия, которые находились на территории Саратова, работали в круглосуточном режиме. Это уважение, память и дань тому поколению, которое в нашем городе работало в военные годы, — считает Михаил Исаев.