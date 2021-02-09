Председатель ГД Вячеслав Володин поинтересовался у мэра Саратова Михаила Исаева, пострадал ли город от недобросовестных застройщиков.

Глава города написал в своем профиле в соцсети Instagram, что эта проблема решается несколько лет. Федеральный политик оказывает помощь, чтобы именно саратовские дольщики получили выплаты из федерального бюджета. А областное правительство и администрация активно привлекали инвесторов на достройку домов высокой степени готовности, предоставляя взамен компенсационные участки.

Он подчеркнул, что город потерял 24 земельных участка стоимостью 180 миллионов рублей, готовятся к передаче инвесторам 2,5 гектара земли кадастровой стоимостью в 116 миллионов рублей.

Как только будут определены виновные лица, муниципалитет предъявит к ним иски о возмещении ущерба. Поручения даны, идет служебная проверка по фактам, озвученных Вячеславом Володиным.