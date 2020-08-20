Глава города Михаил Исаев попросил депутатов регионального правительства увеличить бюджет Саратова за счет денег горожан, об этом сообщает пресс-служба администрации.

— Бюджета Саратова недостаточно для решения всех стоящих перед муниципалитетом проблем. Они накапливаются, как снежный ком, из года в год, — делится опечаленный чиновник.

С 2021 года доходная часть города уменьшится в связи с зачислением транспортного налога в местные бюджеты.

— Для того, чтобы создать комфортные условия для проживания саратовцев и избежать оттока населения, предлагаю региональному правительству рассмотреть возможность увеличить на пять процентов дополнительный норматив отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты городских округов, как это было до 2014 года, а также предусмотреть на законодательном уровне дополнительные субсидии Саратову как административному центру области, — просит об увеличении финансирования глава города.

Напомним, что в начале недели Михаил Исаев хотел создать из Саратова «город будущего».