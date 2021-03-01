На прошлой неделе, 25 февраля, в Саратове произошла крупная коммунальная авария. Тогда десятки домов остались без воды и тепла.

Глава города Михаил Исаев на оперативном совещании сообщил, что губернатор Саратовской области Валерий Радаев обратился в прокуратуру по поводу сложившейся ситуации. По результатам рассмотрения примут меры прокурорского реагирования в отношении виновных.

Он призвал муниципалитет — мэрию и сторонние ведомства и организации проанализировать ЧП, сделать выводы и выработать четкую систему решения таких ситуациях.

Напомним, виновником аварии спецкомиссия признала ООО “КВС”.