Глава Саратова Михаил Исаев призвал горожан сообщать о провалах и просадках на асфальте.

Он подчеркнул, что к нему поступает большое количество подобных обращений. Горожане также жалуются о затяжных сроках вскрышных работ.

— Муниципалитет такое положение дел не устраивает. Мы вынуждены штрафовать коммунальщиков, вызывать представителей на заседания административной комиссии, обращаться в прокуратуру. В этой ситуации в первую очередь страдают жители, которые испытывают неудобства из-за нерасторопности ресурсоснабжающих организаций. В одном из последних обращений саратовцы рассказали о том, что 2,5 недели не устраняется провал на Кавказской улице рядом с ЗАГСом Заводского района. Главе районной администрации Максиму Сиденко совместно с управлением муниципального контроля было поручено незамедлительно принять меры, — подчеркнул глава города.

Реакция тут же последовала, выяснилось, что работы там проводились силами коммунальщиков. В адрес организации было направлено приглашение для составления протокол об административном правонарушении.

Он призвал саратовцев оставлять в комментариях под постом проблемные адреса, отметив, что районные администрации возьмут их в работу.