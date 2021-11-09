Сегодня, 9 ноября, мэр Саратова Михаил Исаев на своей странице в Инстаграм сообщил, что на стадионе «Спартак» ведутся работы по реконструкции объекта.

По сообщению мэрии, строительство нового здания начнется в этом году и продолжится в 2022.

Сейчас на «Спартаке» снова работает техника. Подрядная организация готовит пятно застройки под будущее здание с трибунами. Рабочие вывозят мусор, убирают основание старого объекта, разрабатывают котлован. По словам Исаева, до январских праздников возведут фундамент и несущие стены первого этажа.

—Напомню, что ранее при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина был реализован первый этап реконструкции старейшего стадиона, в ходе которого были обновлены все плоскостные сооружения. Теперь предстоит возвести здание с помещениями для занятий физкультурой и спортом. Со своей стороны буду заниматься поиском части средств на продолжение проекта, — написал глава города.