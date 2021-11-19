Мэр Саратова Михаил Исаев прокомментировал поступление новых «Адмиралов» по инициативе председателя ГД Вячеслава Володина в Саратов.

— Благодаря поддержке спикера Госдумы троллейбусный парк СГЭТ за два года кардинально изменился. Возраст подвижного состава снизился буквально в два раза. Безусловно, знаковым событием стало приобретение 24 единиц современнейших троллейбусов «Адмирал», которые изготавливают на энгельсском заводе. Горожане высоко оценили новый комфортный электротранспорт, а благодаря автономного ходу у жителей Солнечного-2 появилась возможность пользоваться услугами троллейбуса, даже без строительства линии контактной сети. Также удалось восстановить маршрут «Саратов-Энгельс», который долгие годы не функционировал. Теперь жители областного центра и покровчане комфортно передвигаются между городами на экологически чистом виде транспорта, — отметил он.

Новый транспорт поступит до конца года.