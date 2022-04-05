В Саратове и по области в предстоящую субботу пройдет месячник по благоустройству. Об этом сегодня, 5 апреля, напомнил глава города Михаил Исаев.

Он поручил первому заместителю Дмитрию Алексееву возглавить городской штаб.

Так, к наведению порядка необходимо подключить предприятия и организации различных форм собственности, торговые объекты и бизнес-центры. Также в уборке дворов необходимо привлечь управляющих многоквартирными домами.

Главам районных администраций нужно поспособствовать оперативному вывозу мусора, зачистке несанкционированных свалок, благоустройству въездных зон в город и покосу камыша и сухостоя. Отдельное внимание необходимо уделить помывке и покраске опор, остановочных павильонов, ограждений, рекламных конструкций.

— На особый контроль ставлю тему благоустройства памятников и мемориальных комплексов. До Дня Победы они все должны быть приведены в порядок.

— К началу следующей недели все прогулочные зоны, центральные парки и скверы в районах города должны быть очищены, — заключил Исаев.