Мэр города Михаил Исаев лично проконтролировал готовность городских служб к весеннему месячнику.

Сегодня, 7 марта, на территории предприятия МБУ «Служба благоустройства города» глава города лично проконтролировал готовность к весеннему месячнику. Михаил Исаев принимал отчет вместе с зампредом правительства Саратовской области Романом Бусаргиным. Отчитался о готовности своего предприятия Александр Белов.

Глава МБУ рассказал о том как проходит подготовка: всего будет задействовано 179 единиц техники, поступившей еще осенью. На сегодняшний день к эксплуатации готовы и уже используются в благоустройстве 145 единиц. Из них: 16 поливомоечных, 24 тротуароуборочной техники, 37 погрузочной техники, 46 самосвалов, восемь автогрейдеров, четыре бульдозера, четыре дорожной техники и девять автогидроподъемников.

До конца марта на случай выпадения снега или появления заморозков остаются не переоборудованными 13 единиц спецтехники. Еще 11 машин находятся на текущем ремонте и будут готовы в течение недели. А также 10 спецмашин проходят капитальный ремонт, который завершится до конца марта.

Энгельс также готов к теплому сезону. За его благоустройство отвечает предприятие «Спецавтохозяйство по уборке города».

Замглавы энгельсской администрации Валерий Васильев отчитался: сейчас идет круглосуточная уборка города. Вся необходимая техника готова к работе.

После аномально теплой зимы весенний месячник начался раньше обычного. По поручению губернатора Валерия Радаева, все работы по благоустройству должны были начаться 5 марта.