В Саратове продолжается ремонт с Трофимовского моста в Ленинском районе. Глава города Михаил Исаев побывал на площадке реконструкции путепровода в среду, 29 апреля.

В настоящее время там идут работы по надвижке мостовых пролётов. Четыре из пяти железобетонных конструкций перекинуты через железнодорожные пути. Кроме того продолжается углубление дороги на улице Шехурдина для проезда крупногабаритного транспорта.

— На сегодняшний день дорога на Шехурдина полностью перекрыта. Здесь ведутся работы по выборке грунта. Дорожное полотно будет ниже на 1,3 метра от первоначального уровня. В реконструкции задействованы порядка 100 человек и 30 единиц техники, – отметил Михаил Исаев.