В Саратове продолжается ремонт с Трофимовского моста в Ленинском районе. Глава города Михаил Исаев побывал на площадке реконструкции путепровода в среду, 29 апреля.

В настоящее время там идут работы по надвижке мостовых пролётов. Четыре из пяти железобетонных конструкций перекинуты через железнодорожные пути. Кроме того продолжается углубление дороги на улице Шехурдина для проезда крупногабаритного транспорта.

На сегодняшний день дорога на Шехурдина полностью перекрыта. Здесь ведутся работы по выборке грунта. Дорожное полотно будет ниже на 1,3 метра от первоначального уровня. В реконструкции задействованы порядка 100 человек и 30 единиц техники, – отметил Михаил Исаев.

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