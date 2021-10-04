Мэр Саратова Михаил Исаев озвучил ряд поручений по итогам оперативного совещания.

В их числе — мониторинг адресов с жалобами на отсутствие воды, о чем пишут горожане в соцсетях и оперативное принятие мер, проверка работы диспетчерских служб, куда обращаются горожане, подготовка брендирования и навигации по восьмикилометровому пешеходному кольцу.

Кроме того, градоначальник раскритиковал работу комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта и потребовал незамедлительно провести работы по благоустройству на магистралях и улицах, где проходил ремонт дорог.