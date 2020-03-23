Глава Саратова Михаил Исаев поддержал предложение Председателя госдумы Вячеслава Володина о возврате транспортного налога в муниципалитеты. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

— В 2010 и 2011 годах мы получали 25 процентов от сборов, а вот уже в 2012 – 100 процентов, и эта сумма, особенно по меркам того времени, была достаточно крупной – свыше 500 миллионов рублей муниципалитет смог направить на обслуживание и модернизацию улично-дорожной сети. К сожалению, после того, как зачисление транспортного налога перешло в региональный бюджет, муниципалитет на долгие годы потерял крупный источник дохода.

Для примера, в 2018 году, по сведениям налоговой отчетности, саратовцы, физические и юридические лица, оплатили налог в размере более одного миллиарда рублей. На примерно такую же сумму в прошлом году мы смогли отремонтировать 800 тысяч квадратных метров дорожного покрытия и начать реконструкцию путепровода Трофимовский, но это за счет участия в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги, — говорит Михаил Исаев.

По словам градоначальника, в Саратове 1,8 тысячи улиц, из которых заасфальтировано лишь половину.

— Ежегодно в рамках ремонтных работ основное внимание уделяется крупным и центральным магистралям, по которым движется основная масса горожан. Настало время подойти в том числе и к грунтовым дорогам, и улицам, по которым осуществляется въезд в различные микрорайоны, жилые комплексы, частные секторы, — отмечает мэр.

Как считает Михаил Исаев, предложение Вячеслава Володина поможет Саратову решить проблемы с инфраструктурой.