Сегодня, 8 декабря, мэр Саратова Михаил Исаев обсудил предложения по развитию города. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам мэра, расширение территории Саратова положительно скажется на инвестиционном потенциале.

-Наш город — центр Саратовской агломерации, ее ядро. Сейчас мы расширяем границы городского округа, что, безусловно, положительно скажется на эффективности экономических связей, транспортной инфраструктуре и ее возможностях. После обсуждения в документ внесут правки и рассмотрят на заседании Градостроительного совета области в ближайшее время, — сказал Исаев.