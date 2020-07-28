Сегодня, 28 июля, глава города Михаил Исаев осмотрел ремонт общеобразовательных учреждений и побеседовал с их руководителями.

Глава города напомнил, что все городские школы, лицеи и гимназии получат по 500 тысяч рублей по поручению Вячеслава Володина.

Напомним, что эти суммы возникли из-за нерасторопности исаевской администрации, которая не успела вовремя подготовить документацию на строительство ледовой арены в Студгородке.

— На сегодняшний день ведутся проектные работы, необходимо еще пройти экспертизу, и мы понимаем – мы зайдем на зимние месяцы, и неправильно будет производить в зимний период окончание работ и благоустройство территории. Поэтому Вячеслав Викторович принял решение и предложил эти средства не использовать в этом году на ФОК, а направить их на наши школы — по 500 тысяч рублей, — отметил Михаил Исаев.

Теперь все эти деньги должны покрыть расходы родителей в школьные фонды. Поэтому руководство школ в этом году не должно собирать деньги с родителей.