Вчера, 20 июля, глава города Михаил Исаев проверил, как идет ремонт улично-дорожной сети в Заводском районе Саратова, сообщает пресс-служба администрации города.

Глава города побывал на ремонтных работах на улицах Заречная, Тульская, Миллеровская, 6-м Динамовском проезде и на дороге на Березину речку. Все эти восстановительные работы производятся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Михаил Исаев вновь остался не совсем доволен ходом работ, как и вчера, он поругал нерасторопных подрядчиков:

— Это значимый узел, на котором находятся важные социальные учреждения – детский садик, школа, ДК «Химик» со сквером, больница. Эта территория должна быть восстановлена, потому что здесь более 30 лет не делали ни дороги, ни тротуары. Все захламлено. В ходе реконструкции эти дороги приобретут совсем другой вид. Главе района дано поручение очистить прилегающую территорию от зарослей и мусора, сформировать места размещения контейнерных площадок. Также необходимо провести работы по восстановлению пешеходных зон на улице Миллеровская, 6-м Динамовском проезде, — прокомментировал глава города.

Он отметил, что по новым пешеходным зонам будут ходить жители одного из самых многочисленных районов Саратова у которых в течение долгого времени не было возможности ходить по чистым благоустроенным улицам.

И вновь благоустройству пешеходных зон содействует спикер госдумы Вячеслав Володин, который направил в город 500 миллионов рублей, а вскоре еще и 365 миллионов рублей.