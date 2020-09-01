Сегодня, 1 сентября, глава Саратова Михаил Исаев провел совещание с местными чиновниками и рассказал, в каких направлениях надо разработать программы, о которых во время своего визита говорил председатель ГД Вячеслав Володин.

Мэр отметил, что нужно пересчитать зеленые зоны, решить, как их будут благоустраивать и развивать. Решить, что делать с участками, которые освобождаются после сноса расселенных домов, выяснить, в каком состоянии находятся местные школы и что им нужно.

А также заняться обустройством сквера Петра I.

— Собственники земельного участка, на котором планируется создать

рекреационную зону, не смогут там ничего построить, так как территория

попадает в охранную зону памятника. Поэтому возведение зоны отдыха в этом месте было бы как минимум логичным, — отметил мэр.