Мэр Саратова Михаил Исаев рассказал о реконструкции стадиона «Спартак». Она началась в 2021 году, продлится до 2022.

Работает техника — готовят пятно застройки под будущее здание с трибунами. Рабочие вывозят мусор, убирают основание старого объекта, разрабатывают котлован.

До январских праздников возведут фундамент и несущие стены первого этажа.

— Напомню, что ранее при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина был реализован первый этап реконструкции старейшего стадиона, в ходе которого были обновлены все плоскостные сооружения. Теперь

предстоит возвести здание с помещениями для занятий физкультурой и спортом. Со своей стороны буду заниматься поиском части средств на продолжение проекта, как и докладывал ранее Вячеславу Володину, —

отметил мэр.