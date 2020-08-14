Из 80 троллейбусов, которые поступят в Саратов из Москвы, кондиционерами будут оборудованы 44. Об этом на своей странице в сети Instagram рассказал мэр города Михаил Исаев.

— Всё познаётся в сравнении! Специалисты «Саратовгорэлектротранса» отобрали 80 троллейбусов, которые безвозмездно будут переданы нашему городу в связи с переходом столицы на электробусы. Такое пополнение парка СГЭТ стало возможным благодаря поддержке спикера госдумы Вячеслава Володина. 44 троллейбуса 2016-2017 года выпуска, 36 машин – 2012-2013 годов. Их лично выбирали механики, инженеры и водители с большим стажем работы, которые заявляют, что данная техника даже не поддаётся сравнению с саратовской рухлядью. Приоритет был отдан, в первую очередь, исправности троллейбусов. Их состояние – практически идеальное. Кондиционерами оборудованы салоны всех машин 2016-2017 года, в тех, которые постарше, система охлаждения имеется в кабинах водителя, — написал Исаев.