СНТ Саратовского района постепенно переходят в частный сектор муниципальных образований. По мнению мэра Саратова Михаила Исаева, этот процесс будет набирать обороты в скором времени. Об этом он сказал на своей пресс-конференции сегодня, 5 августа.

— Дачные кооперативы и СНТ не могут сами все свое хозяйство ремонтировать и содержать, и избавляются от юридической самостоятельности, и входят в город. Такой процесс пошел уже в Красном Текстильщике, там к главе уже пришли местные дачники и попросились перевести их в частные дома поселка, а не дачи. Текстильщик входит в состав Саратова. Такие СНТ есть ещё в городе. Когда они пойдут по всему городу этим путем, мы начнем прирастать гигантскими темпами, — рассказал Исаев о численности населения города.

Министр Сергей Зюзин поддержал главу города и в свою очередь отметил, что это не решение демографических вопросов, а скорее оформление имеющихся в реальности отношений.