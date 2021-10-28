Глава Саратова Михаил Исаев поручил комитету по архитектуре провести анализ расположения рекламных сооружений. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram.

—Рекламные конструкции в центре города, особенно в исторической части, зачастую портят облик памятников архитектуры, закрывают красивые виды на уникальные объекты и являются визуальным мусором, — написал Исаев.

Он уточнил, что в Саратове таких конструкций сейчас 224. 40 штук из них Исаев требует исключить из схемы из-за несоответствия градостроительной ситуации, 62 объекта из-за нахождения в зонах зданий-памятников, 6 нарушают внешний облик сложившейся застройки, 54 вызывают визуальный диссонанс. Лишь 68 рекламных конструкций, по словам мэра, находится в так называемой зоне «комфорта».

Глава Саратова также попросил горожан высказать свое мнение о такой рекламе в комментариях.