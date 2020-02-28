Глава Саратова Михаил Исаев собрался не повторять ошибок предыдущего руководства города и предусмотреть в генплане участки промышленного назначения. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам мэра, в генплане Саратова, утвержденном в 2018 году, предусмотрены территории промышленного назначения, на которых могут располагаться только производственные объекты.

— В истории Саратова не мало фактов, когда земли распроданных и обанкроченных предприятий также уходили с молотка, а после этого там вырастали многоэтажки, торговые центры, магазины или же они не освоены совсем до сих пор. Это случилось годами, а то и десятилетиями ранее. Сейчас администрация города внимательно относится к обращениям по вопросам изменения генерального плана и правил землепользования и застройки.

Моя принципиальная позиция – повторить такую ситуацию, как сложилась, например, с землями авиационного завода, мы не можем. Сейчас на слуху сложная ситуация на ряде предприятий — НЕФТЕМАШ-САПКОН, Тантал, СЭПО. Чтобы не произошло с данными производствами, территории, на которых они расположены, должны остаться «окрашенными» под данный вид деятельности, — говорит Исаев.

Мэр Саратова со своей стороны обещает создать все условия для сохранения саратовской промышленности и не допустить, чтобы выделенные под производственные объекты земельные участки «уводились» под строительство многоэтажек.