Глава Саратова Михаил Исаев обратился к горожанам через свой аккаунт в социальных сетях. Он написал об оптимизации автобусных маршрутов.

—В последнее время участились случаи распространения информации о закрытии каких-либо маршрутов общественного транспорта. Хочу обратиться к жителям – доверяйте только официальным источникам. На данный момент ни одного документа о том, что какой-либо маршрут закрывается не издано. Безусловно, в городе ведется работа по оптимизации маршрутной сети, обсуждаются различные конфигурации и модели изменения схем движения общественного транспорта, — пишет градоначальник.

Следом Исаев рассказал о ситуации на некоторых маршрутах.

-Маршрут 85, на нем работает всего лишь два автобуса малой вместимости. Он полностью дублируется троллейбусом №7, а также частично автобусом №75, который в отличии от 85 маршрута осуществляет бесплатную перевозку льготных категорий граждан. Закрытие 85 маршрута и увеличение подвижного состав на 75 маршруте никак не ухудшится положение жителей Ленинского района, а скорее наоборот. Маршрут 48 предлагается заменить автобусом 67, который будет продлен до Областной больницы. В таком случае не только жители центральной части города смогут добираться до учреждения здравоохранения и СГТУ, но и саратовцы, проживающие в Солнечном. Безусловно, и количество автобусов, курсирующих на маршруте, будет увеличено. Многочисленные обращения поступают ко мне также и по маршруту №94, перевозчик которого развесил в салонах объявления о закрытии его движения без каких-либо правовых оснований. Согласно конкурсной документации на нем работает лишь пять микроавтобусов. Практически весь маршрут пролегает параллельно с автобусом большой вместимости 2Д, подвижной состав которого последнее время активно обновляется. Возможное закрытие 94 маршрута не скажется негативно на жителях поселка Юбилейный, которые преимущественно им пользуются, так как количество автобусов на маршруте 2Д будет увеличено, — поясняет глава Саратова.