Мэр Саратова Михаил Исаев сообщил о том, что сотруднику мэрии пытались дать взятку. Об этом он написал в своем аккаунте в Инстаграм.

—В очередной раз сотруднику комитета муниципального контроля городской администрации пытались дать взятку. На этот раз гражданка сделала перевод на банковскую карту с припиской: «На шоколадку». Такая «шоколадка» может обернуться для нее уголовным делом.

Материалы о факте склонения муниципального служащего к совершению коррупционного преступления уже переданы в прокуратуру, денежные средства возвращены отправителю.

Уважаемые саратовцы, напоминаю, что подобные противоправные действия могут привести к серьезнейшим последствиям для вас. Рекомендую неукоснительно соблюдать закон и предписанные правила, а не искать способы уклонения от них, — написал Исаев.