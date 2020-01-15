Мэр Саратова Михаил Исаев стал самым упоминаемым в СМИ главой города в ПФО. Об этом свидетельствует рейтинг Медиаологии.

Самыми обсуждаемыми событиями с участием градоначальника стали: Исаев доехал до здания администрации на автобусе после своего призыва местных жителей отказаться от автомобилей. Еще Исаев поручил главам районных администраций и профильному заместителю по соцсфере проверить подходы в школам и привести их в порядок.

На своей странице в сети Instagram мэр рассказал об обращении пяти перевозчиков в мэрию по вопросу поднятия цены на проезд.

Не осталось без внимания увольнение местной чиновницы, которая заставила школьных учителей убирать снег после сильной метели.

Напомним, что в прошлом году Исаев занял второе место в медиарейтинге мэров ПФО.