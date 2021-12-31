Мэр Саратова Михаил Исаев сделал заявление, касательно расширения территории города.

—Вчера в федеральных СМИ активно обсуждалась тема расширения границ Саратова. С января 2022 года площадь городского округа увеличится почти в 6 раз. Наш муниципалитет станет вторым в стране по размерам.

Хочу отметить, что увеличение площади — это не самоцель. Мы должны сделать всё, чтобы благосостояние граждан росло пропорционально городу. Муниципальная власть ежедневно работает над этим и не будет останавливаться.

Во всех процессах в приоритете всегда одна составляющая — жители. Именно уровень жизни населения — показатель качества власти и эффективности принимаемых решений. Понимая это, мы не намерены останавливаться в вопросах усовершенствования всех направлений деятельности.

У нас амбициозная цель — достичь уровня благосостояния жителей Саратова такого же, как в Москве! — написал Исаев на своей странице в Инстаграм.