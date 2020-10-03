Вчера, 2 октября, глава Саратова Михаил Исаев сообщил в своем аккаунте в соцсети Instagram об увольнении руководителя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта города Сергея Кузнецова.

— Такое решение связано с тем, что неправильно в профильных органах власти работать человеку, ранее возглавлявшему коммерческие организации в данной отрасли. Это всегда отсылает к тому, что возникает мысль о возможном личном интересе, — отметил мэр.

Он подчеркнул, что нарушений при трудоустройстве не было, но межличностные взаимоотношения проверить невозможно. Поскольку сейчас идет колоссальное финансирование в дорожной отрасли, нельзя даже допустить мысли о какой-либо личной заинтересованности.