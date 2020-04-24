В Саратове отстранили от должности главы администрации Заводского района Сергея Червякова. Об этом своем Instagram написал мэр Михаил Исаев.

Он отметил, что со стороны Червякова наблюдались систематические нарушения, а также отсутствие контроля при реализации проектов.

В своем посте глава города заметил, что Заводской район – самый большой в Саратове. Там идёт большая работа по строительству социальных объектов и общественных мест.

— Никому не позволю к проектам с колоссальными денежными вложениями, которые даются городу непросто, относиться спустя рукава, — написал мэр, отметив, что организация по ремонту три долларов в районе стала ключевым фактором для отстранения Сергея Червякова от должности.