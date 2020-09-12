Сегодня, 12 сентября, в День города глава Саратова Михаил Исаев вместе с заместителями и руководителями подразделений принял участие в велозабеге. Об этом он сообщил в своем аккаунте в соцсети Instsgram.

Напомним, в конце 2019 года мэрия объявляла аукцион на закупку дорогих автомобилей класса «Люкс». За восемь легковушек администрация готова была заплатить 13,6 млн рублей.

Отметим, что в целях защиты от коронавируса массовый старт запрещен, но любой желающий может проехать сколько хочет и финишировать у памятника Гагарину на набережной.