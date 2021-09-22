В районе будущей саратовской набережной водолазы приступили к изучению дна Волги. Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщил мэр города Михаил Исаев.

Набережная будет располагаться от улицы 2-ая Садовая в сторону Большой Садовой. Там идет не только расчистка берега от мусора, но и обследование дна.

Водолазам предстоит оценить объем. Все затонувшие суда необходимо будет поднять на сушу, демонтировать и вывезти.

—Заручившись поддержкой в реализации проекта по продлению набережной на столь высоком федеральном уровне, нам необходимо оперативно провести всю подготовительную работу, -написал Исаев.