Мэр Саратова Михаил Исаев вошел в ТОП-3 первых лиц столиц Приволжского федерального округа. Рейтинг опубликован на сайте «Медиалогия».

Глава города занял уверенную вторую позицию с медиаиндексом 11 734, уступив лишь Ильсуру Метшину из Казани.

В копилку заслуг Исаева отнесли общение к прокуратуре просьбой проверить законность сноса мемориального комплекса в честь работников авиационного завода, погибшим во время Великой отечественной войны. Также не остались без внимания выговоры заму по строительству Ирине Солошенко и директору «Капитального строительства» Илье Горбатенко.

А еще на втором месте Исаеву помогло удержаться обещание найти средства на снос 82 аварийных домов, которые полностью освобождены от прав третьих лиц.

Стоит отметить, что в прошлом году Михаил Исаев стал самым упоминаемым мэром в СМИ.