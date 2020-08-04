Глава города Михаил Исаев прокомментировал возможность присоединения к Саратову поселка Калашниково.

Напомним, что вчера состоялась встреча жителей поселка с представителями администрации, где обсуждался вопрос о территориальном расширении города.

Чтобы процесс объединения начался, необходимо получить согласие со стороны местных жителей и представителей муниципалитета.

— Считаю, что нужно всесторонне проработать вопрос о возможности включения поселка Калашниково в состав Заводского района Саратова. Согласно законодательству, существует возможность такого объединения. Оно может произойти как по инициативе органов местного самоуправления, государственной власти региона или федеральных органов власти, так и по желанию местного населения, — рассказал глава города.

При этом возможное присоединение к Саратову для жителей поселка Калашниково будет сопровождено сплошными положительными моментами: цены на газ, воду и электричество для них не изменятся, все полученные ранее льготы сохранятся, а маршруты городского транспорта будут продлены.